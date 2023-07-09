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Щербакова Татьяна Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Щербаков Аким Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Карпович

Рождение ребёнка
26.06.1820

Дочь: Щербакова Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Карпович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Дмитрий Карпович

Смерть
Неизвестно
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