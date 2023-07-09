Щербакова Татьяна Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Карпович
Рождение ребёнка
26.06.1820
Дочь: Щербакова Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербаков Дмитрий Карпович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно