Щербаков Дмитрий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Щербаков Карп Максимович
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Щербаков Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.06.1820
Дочь: Щербакова Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Михеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно