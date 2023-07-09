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Щербаков Дмитрий Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Щербаков Карп Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Щербаков Аким Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Щербаков Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1820

Дочь: Щербакова Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Татьяна Михеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Татьяна Михеевна

Смерть
Неизвестно
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