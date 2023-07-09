Зелепукина (Щербакова) Ксения Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Бракосочетание
17.02.1856
Рождение ребёнка
09.11.1858
Сын: Кунин Федор Павлович
Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1860
Сын: Зелепукин Георгий Павлович
Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1862
Дочь: Зелепукина Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович
Рождение ребёнка
11.07.1864
Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович
Рождение ребёнка
08.11.1869
Сын: Зелепукин Михаил Павлович
Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович
Смерть
Неизвестно