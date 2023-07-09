Зелепукина (Щербакова) Ксения Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелепукина (Щербакова) Ксения Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Щербаков Аким Дмитриевич

Мать: Щербакова Ксения Иосифовна

Бракосочетание
17.02.1856

Муж: Зелепукин Павел Степанович

Рождение ребёнка
09.11.1858

Сын: Кунин Федор Павлович

Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1860

Сын: Зелепукин Георгий Павлович

Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1862

Дочь: Зелепукина Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Кунин Степан Павлович

Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1869

Сын: Зелепукин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Зелепукин Павел Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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