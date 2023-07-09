Зелепукин Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Зелепукин Степан Никифорович
Бракосочетание
17.02.1856
Рождение ребёнка
09.11.1858
Сын: Кунин Федор Павлович
Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна
Рождение ребёнка
07.01.1860
Сын: Зелепукин Георгий Павлович
Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна
Рождение ребёнка
01.10.1862
Дочь: Зелепукина Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна
Рождение ребёнка
11.07.1864
Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1865
Дочь: Зелепукина Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
11.01.1866
Дочь: Зелепукина Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Кунина Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1869
Сын: Зелепукин Михаил Павлович
Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно