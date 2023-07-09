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Зелепукин Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Зелепукин Степан Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1856

Жена: Зелепукина Ксения Акимовна

Рождение ребёнка
09.11.1858

Сын: Кунин Федор Павлович

Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1860

Сын: Зелепукин Георгий Павлович

Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1862

Дочь: Зелепукина Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.07.1864

Сын: Кунин Степан Павлович

Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1865

Дочь: Зелепукина Пелагея Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1866

Дочь: Зелепукина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Кунина Феодосия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1869

Сын: Зелепукин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Зелепукина Ксения Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Феодосия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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