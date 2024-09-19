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Ведешкин Яков Абрамович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Абрам (Авраам) Федотович

Мать: Домна Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1852

Жена: Анна Ивановна

вдова по первому браку
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ион Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ананий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ведешкин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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