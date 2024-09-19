Ведешкин Яков Абрамович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Абрам (Авраам) Федотович
Мать: Домна Тимофеевна
Бракосочетание
1852
Жена: Анна Ивановна
вдова по первому браку
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ион Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ананий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ведешкин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно