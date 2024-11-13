Федоткин Алексей Яковлевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоткин Алексей Яковлевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Федоткин Яков Абрамович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1892

Жена: Федоткина (Маркина) Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Федоткин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Федоткина) Прасковья (Параскева) Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Федоткин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Федоткин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Федоткин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Федоткин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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