Федоткин Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Федоткин Яков Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Федоткин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Федоткина) Прасковья (Параскева) Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Федоткин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Федоткин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Федоткин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно