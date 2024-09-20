Домна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам (Авраам) Федотович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ведешкин Яков Абрамович

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ксенофорнт Абрамович

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Николай Абрамович

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акилина (Акулина) Абрамовна

Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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