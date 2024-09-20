Домна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ксенофорнт Абрамович
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Николай Абрамович
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина (Акулина) Абрамовна
Отец ребёнка: Абрам (Авраам) Федотович
Смерть
Неизвестно