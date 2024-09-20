Абрам (Авраам) Федотович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Федот Васильевич
Мать: Катерина Насоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Дергачева Федосья Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ксенофорнт Абрамович
Мать ребёнка: Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Абрамовна
Мать ребёнка: Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Николай Абрамович
Мать ребёнка: Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина Абрамовна
Мать ребёнка: Домна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина (Акулина) Абрамовна
Мать ребёнка: Домна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно