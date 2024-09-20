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Абрам (Авраам) Федотович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Федот Васильевич

Мать: Катерина Насоновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ведешкин Яков Абрамович

Мать ребёнка: Домна Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Дергачева Федосья Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ксенофорнт Абрамович

Мать ребёнка: Домна Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Абрамовна

Мать ребёнка: Домна Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Николай Абрамович

Мать ребёнка: Домна Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина Абрамовна

Мать ребёнка: Домна Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акилина (Акулина) Абрамовна

Мать ребёнка: Домна Тимофеевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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