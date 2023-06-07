Плаксин Филипп Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 или 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1833
Бракосочетание
10.11.1854
Рождение ребёнка
05.12.1855
Сын: Плаксин Николай Филиппович
Мать ребёнка: Плаксина Ефросиния Никифоровна
Рождение ребёнка
10.01.1858
Сын: Плаксин Георгий Филиппович
Мать ребёнка: Плаксина Ефросиния Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Плаксин Георгий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Плаксина Параскева Кузьминична
Смерть
Неизвестно