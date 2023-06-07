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Плаксин Филипп Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 или 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1833

Отец: Плаксин Кузьма Павлович

Мать: Плаксина Екатерина Александровна

Бракосочетание
10.11.1854

Жена: Плаксина Ефросиния Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1855

Сын: Плаксин Николай Филиппович

Мать ребёнка: Плаксина Ефросиния Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1858

Сын: Плаксин Георгий Филиппович

Мать ребёнка: Плаксина Ефросиния Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Плаксин Георгий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Плаксина Параскева Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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