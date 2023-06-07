Плаксина (Кислякова) Ефросиния Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина (Кислякова) Ефросиния Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Кунин Иван Иванович

Мать: не указана

В 1854 г. указана как приемная дочь Ивана Ивановича Кунина.
Бракосочетание
10.11.1854

Муж: Плаксин Филипп Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1855

Сын: Плаксин Николай Филиппович

Отец ребёнка: Плаксин Филипп Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1858

Сын: Плаксин Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Плаксин Филипп Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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