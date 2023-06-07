Плаксина (Кислякова) Ефросиния Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: Кунин Иван Иванович
В 1854 г. указана как приемная дочь Ивана Ивановича Кунина.
Бракосочетание
10.11.1854
Рождение ребёнка
05.12.1855
Сын: Плаксин Николай Филиппович
Отец ребёнка: Плаксин Филипп Кузьмич
Рождение ребёнка
10.01.1858
Сын: Плаксин Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Плаксин Филипп Кузьмич
Смерть
Неизвестно