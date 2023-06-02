Плаксина Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 или 1800
Дата смерти28.03.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Плаксин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Плаксин Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Дочь: Асоскова Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Плаксин Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Плаксин Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1832 или 1833
Отец ребёнка: Плаксин Кузьма Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область