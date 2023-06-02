Плаксина Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 или 1800

Дата смерти

28.03.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 или 1802 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1786 или 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Плаксин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Плаксин Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
1824 или 1825

Дочь: Асоскова Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Плаксин Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Плаксин Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Плаксин Кузьма Павлович

Рождение ребёнка
1832 или 1833

Сын: Плаксин Филипп Кузьмич

Отец ребёнка: Плаксин Кузьма Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Кузьма Павлович

Смерть
28.03.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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