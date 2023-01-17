Гладышевская (Тараненко) Агриппина Адреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышевская (Тараненко) Агриппина Адреевна

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

30.06.1899

Дата смерти

16.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1899

Отец: Тараненко Андрей

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
31.08.1918

Сын: Гладышевский Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Гладышевский Михаил Константинович

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышевский Михаил Константинович

Смерть
16.10.1976
Москва, город федерального значения Москва
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