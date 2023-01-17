Гладышевская (Тараненко) Агриппина Адреевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1899
Дата смерти16.10.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1899
Отец: Тараненко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1918
Сын: Гладышевский Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Гладышевский Михаил Константинович
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1976
Москва, город федерального значения Москва