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Тараненко Андрей

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.06.1899

Дочь: Гладышевская Агриппина Адреевна

Мать ребёнка: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Тараненко Леонид Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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