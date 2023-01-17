Тараненко Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1899
Дочь: Гладышевская Агриппина Адреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Тараненко Леонид Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно