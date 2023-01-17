Гладышевский Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1883
Дата смертиМежду 01.09.1963 и 30.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1918
Сын: Гладышевский Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Гладышевская Агриппина Адреевна
Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 01.09.1963 и 30.09.1963