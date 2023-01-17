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Гладышевский Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1883

Дата смерти

Между 01.09.1963 и 30.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1918

Сын: Гладышевский Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Гладышевская Агриппина Адреевна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышевская Агриппина Адреевна

Смерть
Между 01.09.1963 и 30.09.1963
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