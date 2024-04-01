Мельников Иван Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Иван Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельников) Мария

Мать ребёнка: Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Пекарь, крестьянин
Рождение ребёнка
03.08.1930

Дочь: Логвинова (Мельникова) Александра

Мать ребёнка: Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна

Смерть
1941

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