Мельников Иван Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельников) Мария
Мать ребёнка: Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пекарь, крестьянин
Рождение ребёнка
03.08.1930
Дочь: Логвинова (Мельникова) Александра
Мать ребёнка: Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна
Смерть
1941