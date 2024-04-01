Логвинова (Мельникова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1930
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов Виктор
Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина (Логвинова) Людмила
Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смеренская (Логвинова) Наталья
Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логвинов) Татьяна
Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвинов Юрий
Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1959
Дочь: Устименко (Логвинова) Светлана
Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович