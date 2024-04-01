Логвинова (Мельникова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова (Мельникова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1930

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930

Отец: Мельников Иван Демьянович

Мать: Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов Виктор

Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина (Логвинова) Людмила

Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смеренская (Логвинова) Наталья

Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логвинов) Татьяна

Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвинов Юрий

Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логвинов Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1959

Дочь: Устименко (Логвинова) Светлана

Отец ребёнка: Логвинов Николай Иванович

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