Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна

Место рождения

Х. Петровский Милютинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутков Прохор

Мать: Буткова Александра

Была председателем колхоза
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мельников) Мария

Отец ребёнка: Мельников Иван Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Иван Демьянович

Рождение ребёнка
03.08.1930

Дочь: Логвинова (Мельникова) Александра

Отец ребёнка: Мельников Иван Демьянович

Смерть
Неизвестно

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