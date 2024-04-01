Мельникова (Буткова) Наталья Прохоровна
Место рожденияХ. Петровский Милютинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутков Прохор
Мать: Буткова Александра
Была председателем колхоза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельников) Мария
Отец ребёнка: Мельников Иван Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1930
Дочь: Логвинова (Мельникова) Александра
Отец ребёнка: Мельников Иван Демьянович
Смерть
Неизвестно