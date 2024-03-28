(Милованова) Мария Николаевна
Место рожденияБелебей
Дата рождения1869
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Милованов Николай Нилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Михеев Лев Никонорович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Михеев Константин Львович
Отец ребёнка: Михеев Лев Никонорович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Михеев Лев Никонорович
Смерть
1944