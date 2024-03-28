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(Милованова) Мария Николаевна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

1869

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Милованов Николай Нилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Лев Никонорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Михеев Василий Львович

Отец ребёнка: Михеев Лев Никонорович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Михеев Константин Львович

Отец ребёнка: Михеев Лев Никонорович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Михеев Григорий Львович

Отец ребёнка: Михеев Лев Никонорович

Смерть
1944

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