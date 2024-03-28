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Михеев Лев Никонорович

Место рождения

деревня Ивановка

Дата рождения

1864

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Милованова) Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1895

Сын: Михеев Василий Львович

Мать ребёнка: (Милованова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Михеев Константин Львович

Мать ребёнка: (Милованова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Михеев Григорий Львович

Мать ребёнка: (Милованова) Мария Николаевна

Смерть
1905

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