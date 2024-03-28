Михеев Лев Никонорович
Место рождениядеревня Ивановка
Дата рождения1864
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: (Милованова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Михеев Константин Львович
Мать ребёнка: (Милованова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: (Милованова) Мария Николаевна
Смерть
1905