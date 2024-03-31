Милованов Николай Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованов Николай Нилович

Место рождения

Белебей

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Милованов Нил

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Эделева (Милованова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Милованова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Милованова) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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