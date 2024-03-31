Милованов Николай Нилович
Место рожденияБелебей
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Милованов Нил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Эделева (Милованова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Смирнова (Милованова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Милованова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Милованова) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно