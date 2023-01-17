Свиридова (Толкачева) Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридова (Толкачева) Марфа Александровна

Свиридова (Толкачева) Марфа Александровна

avatar

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Толкачев Александр Савельевич

Мать: Толкачева Евдокия Тихоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Родионова Акилина Борисовна

Отец ребёнка: Свиридов Борис Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Свиридов Иван Борисович

Отец ребёнка: Свиридов Борис Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Свиридова Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Свиридов Борис Андреевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Борис Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close