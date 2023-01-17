Свиридова (Толкачева) Марфа Александровна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Родионова Акилина Борисовна
Отец ребёнка: Свиридов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Свиридов Борис Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Свиридова Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Свиридов Борис Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно