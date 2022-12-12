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Толкачев Александр Савельевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Толкачев Савелий Григорьевич

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Свиридова Марфа Александровна

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Толкачев Степан Александрович

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Толкачев Иван Александрович

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Толкачева Анна (Устинья)? Александровна

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Толкачева Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Евдокия Тихоновна

Смерть
1790
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