Толкачев Александр Савельевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Толкачев Савелий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Свиридова Марфа Александровна
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Толкачев Степан Александрович
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Толкачев Иван Александрович
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Толкачева Анна (Устинья)? Александровна
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Толкачева Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Толкачева Евдокия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790