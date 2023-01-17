Толкачева Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Евдокия Тихоновна

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Место рождения

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Тихон

Мать: не указана

Петровское, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Свиридова Марфа Александровна

Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Толкачев Степан Александрович

Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Толкачев Иван Александрович

Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Толкачева Анна (Устинья)? Александровна

Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Толкачева Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкачев Александр Савельевич

Смерть
Неизвестно
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