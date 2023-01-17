Толкачева Евдокия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Свиридова Марфа Александровна
Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Толкачев Степан Александрович
Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Толкачев Иван Александрович
Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Толкачева Анна (Устинья)? Александровна
Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Толкачева Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Толкачев Александр Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно