Белозерова (Щелкунова) Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1758 ст.
Рождение ребёнка
1766
Сын: Белозеров Николай Иванович
Отец ребёнка: Белозеров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Белозерова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Белозеров Иван Иванович
Смерть
Неизвестно