Белозерова (Щелкунова) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозерова (Щелкунова) Наталья Степановна

Белозерова (Щелкунова) Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1758 ст.

Муж: Белозеров Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Белозеров Николай Иванович

Отец ребёнка: Белозеров Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Белозерова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Белозеров Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close