Белозеров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиОколо 1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Белозеров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Белозеров Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1784
Рождение ребёнка
1785
Сын: Белозеров Александр Иванович
Мать ребёнка: Белозерова Мария Фёдоровна
Смерть
Около 1800