Белозеров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозеров Иван Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Белозеров Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Белозеров Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1784

Жена: Белозерова Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Белозеров Александр Иванович

Мать ребёнка: Белозерова Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Около 1800
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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