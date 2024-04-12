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Ерин Игнат Сергеевич

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ерин Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Ерина Ульяна Никифоровна

Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: Попкова Аграфена Игнатьевна

Мать ребёнка: Ерина Ульяна Никифоровна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерина Ульяна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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