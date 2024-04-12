Ерин Игнат Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Ерина Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Попкова Аграфена Игнатьевна
Мать ребёнка: Ерина Ульяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерина Ульяна Никифоровна
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область