Попкова (Ерина) Аграфена Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1910
Дата смерти08.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1910
Отец: Ерин Игнат Сергеевич
Мать: Ерина Ульяна Никифоровна
Рождение ребёнка
01.11.1928
Отец ребёнка: Лапатин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тимченко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лапатин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1992