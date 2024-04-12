Попкова (Ерина) Аграфена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопкова (Ерина) Аграфена Игнатьевна

Попкова (Ерина) Аграфена Игнатьевна

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.07.1910

Дата смерти

08.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1910

Отец: Ерин Игнат Сергеевич

Мать: Ерина Ульяна Никифоровна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.11.1928

Сын: Лапатин Иван Иванович

Отец ребёнка: Лапатин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тимченко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лапатин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапатин Иван Иванович

Смерть
08.07.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close