Ерина (Гущина) Ульяна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ерин Игнат Сергеевич
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Попкова Аграфена Игнатьевна
Отец ребёнка: Ерин Игнат Сергеевич
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерин Игнат Сергеевич
Смерть
1947