Ерина (Гущина) Ульяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерина (Гущина) Ульяна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ерин Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Ерин Игнат Сергеевич

Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: Попкова Аграфена Игнатьевна

Отец ребёнка: Ерин Игнат Сергеевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерин Игнат Сергеевич

Смерть
1947
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