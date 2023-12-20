Гусева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гусев Иван (Иван большой) Павлович
Отец ребёнка: Гусев Павел Антонович
Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
АТД в 1837г: Тамбовская губерния Козловский уезд с. Иловай-Дмитриевское
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гусев Иван меньшой Павлович
Отец ребёнка: Гусев Павел Антонович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Гусев Павел Антонович
Смерть
Неизвестно