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Гусев Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гусев Антон Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Гусев Иван (Иван большой) Павлович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
АТД в 1837г: Тамбовская губерния Козловский уезд с. Иловай-Дмитриевское
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гусев Иван меньшой Павлович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гусев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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