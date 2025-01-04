Лаврик Иван Яремович (Ієремійович) 21.09.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)

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Место рождения

Хоменки, Вінницька область

Дата рождения

21.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1867

Отец: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Мать: Мария

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврик Михаил Лаврик

Мать ребёнка: Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник (Лаврик) Васса Лаврик

Мать ребёнка: Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова

Хоменки, Вінницька область
Бракосочетание
07.11.1899

Жена: Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.07.1900

Сын: Лаврик Никанор Лаврик

Мать ребёнка: Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова

Хоменки, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
Хоменки, Вінницька область

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