Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)
Место рождения
Дата рождения21.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1867
Отец: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврик Михаил Лаврик
Мать ребёнка: Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник (Лаврик) Васса Лаврик
Мать ребёнка: Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова
Бракосочетание
07.11.1899
Рождение ребёнка
28.07.1900
Мать ребёнка: Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова
Смерть
Неизвестно