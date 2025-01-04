Лаврик Никанор Лаврик 28.07.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврик Никанор Лаврик

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Место рождения

Хоменки, Вінницька область

Дата рождения

28.07.1900

Дата смерти

15.03.1981

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1900

Отец: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)

Мать: Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
09.08.1928

Сын: Лаврик Иван Лаврик

Мать ребёнка: Лаврик (Иванюк) Мария Иванюк

Рождение ребёнка
12.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврик (Иванюк) Мария Иванюк

Хоменки, Вінницька область
Военная служба
1941
Шаргород, Вінницька область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001203929/
Военная служба
29.07.1943
Попал в плен в селе Степановка
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65559926/
Военная служба
31.07.1943
пропал безвести во время битвы в Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н, в районе с. Степановка и Саур-Могильск
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55330115/
Смерть
15.03.1981
Хоменки, Вінницька область

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