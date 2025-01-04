Лаврик Никанор Лаврик
Место рождения
Дата рождения28.07.1900
Дата смерти15.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1900
Рождение ребёнка
09.08.1928
Сын: Лаврик Иван Лаврик
Мать ребёнка: Лаврик (Иванюк) Мария Иванюк
Рождение ребёнка
12.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврик (Иванюк) Мария Иванюк
Военная служба
1941
Шаргород, Вінницька область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001203929/
Военная служба
29.07.1943
Попал в плен в селе Степановка
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65559926/
Военная служба
31.07.1943
пропал безвести во время битвы в Украинская ССР, Сталинская обл., Снежнянский р-н, в районе с. Степановка и Саур-Могильск
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie55330115/
Смерть
15.03.1981