Мария
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1861
Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)
Рождение ребёнка
06.07.1865
Дочь: (Лаврик) Юлиания Лаврик
Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Лаврик) Елена Лаврик
Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)
Рождение ребёнка
21.09.1867
Сын: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)
Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)
Рождение ребёнка
24.11.1869
Дочь: (Лаврик) Екатерина Лаврик
Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)
Рождение ребёнка
11.03.1874
Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Лаврик) Дарья Лаврик
Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)
Смерть
Неизвестно