Мария 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария

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Место рождения

Хоменки, Вінницька область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Василий

Мать: не указана

Хоменки, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Рождение ребёнка
09.08.1861

Сын: Лаврик Емельян Лаврик

Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
06.07.1865

Дочь: (Лаврик) Юлиания Лаврик

Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Лаврик) Елена Лаврик

Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.09.1867

Сын: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)

Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.11.1869

Дочь: (Лаврик) Екатерина Лаврик

Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Лаврик Кондрат Лаврик

Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Лаврик) Дарья Лаврик

Отец ребёнка: Чепель (Лаврик) Ярема (Еремей)

Хоменки, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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