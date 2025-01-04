Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова

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Место рождения

с. Рекеченцы Джуринского района

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гойк Савва Гойк

Мать: не указана

с. Рекеченцы Джуринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник (Лаврик) Васса Лаврик

Отец ребёнка: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврик Михаил Лаврик

Отец ребёнка: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)

Хоменки, Вінницька область
Бракосочетание
07.11.1899

Муж: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)

Хоменки, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.07.1900

Сын: Лаврик Никанор Лаврик

Отец ребёнка: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)

Хоменки, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
Хоменки, Вінницька область

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