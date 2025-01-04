Лаврик (Гойк) Агрипина Саввова
Место рожденияс. Рекеченцы Джуринского района
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гойк Савва Гойк
Мать: не указана
с. Рекеченцы Джуринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник (Лаврик) Васса Лаврик
Отец ребёнка: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврик Михаил Лаврик
Отец ребёнка: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)
Бракосочетание
07.11.1899
Рождение ребёнка
28.07.1900
Отец ребёнка: Лаврик Иван Яремович (Ієремійович)
Смерть
Неизвестно