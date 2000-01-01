Савельев Фёдор Дионисьевич
Место рожденияZabloc-Boroduli
Дата рождения1847
Дата смерти12.08.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Zabloc-Boroduli
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна
18108 Lalučiai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Козлова Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна
18266 Bačkininkai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дубинович Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна
Klentaki (Dzjakishki)
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна
Mehovščizna
Рождение ребёнка
1899
Сын: Савельев Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна
Mehovščizna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.1933
Mehovščizna
Похороны
Неизвестно
Milkunai