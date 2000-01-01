Савельев Фёдор Дионисьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Фёдор Дионисьевич

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Место рождения

Zabloc-Boroduli

Дата рождения

1847

Дата смерти

12.08.1933

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Zabloc-Boroduli
Рождение ребёнка
1873

Сын: Савельев Федот Фёдорович

Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна

18108 Lalučiai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Козлова Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна

18266 Bačkininkai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дубинович Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна

Klentaki (Dzjakishki)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Савельев Изот Фёдорович

Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна

Mehovščizna
Рождение ребёнка
1899

Сын: Савельев Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Савельева Лукерья Фадеевна

Mehovščizna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.08.1933
Mehovščizna
Похороны
Неизвестно
Milkunai
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