Савельева (Савельева) Лукерья Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич
18108 Lalučiai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Козлова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич
18266 Bačkininkai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дубинович Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич
Klentaki (Dzjakishki)
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич
Mehovščizna
Рождение ребёнка
1899
Сын: Савельев Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич
Mehovščizna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zabloc-Boroduli
Похороны
Неизвестно
Milkūnai