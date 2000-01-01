Савельева (Савельева) Лукерья Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Савельева) Лукерья Фадеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Савельев Федот Фёдорович

Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич

18108 Lalučiai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Козлова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич

18266 Bačkininkai, Vilnius County Lithuania
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дубинович Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич

Klentaki (Dzjakishki)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Савельев Изот Фёдорович

Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич

Mehovščizna
Рождение ребёнка
1899

Сын: Савельев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Савельев Фёдор Дионисьевич

Mehovščizna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zabloc-Boroduli
Похороны
Неизвестно
Milkūnai
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