Дубинович (Савельева) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Савельева) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Klentaki (Dzjakishki)

Дата рождения

1886

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Савельев Фёдор Дионисьевич

Мать: Савельева Лукерья Фадеевна

Klentaki (Dzjakishki)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дубинович Степан Лукьянович

Отец ребёнка: Дубинович Лукьян Михайлович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дубинович Сафрон Лукьянович

Отец ребёнка: Дубинович Лукьян Михайлович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Муравьёва Евдокия Лукьяновна

Отец ребёнка: Дубинович Лукьян Михайлович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Соколова Февронья Лукьяновна

Отец ребёнка: Дубинович Лукьян Михайлович

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1959
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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