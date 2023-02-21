Дубинович (Савельева) Вера Фёдоровна
Место рожденияKlentaki (Dzjakishki)
Дата рождения1886
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Klentaki (Dzjakishki)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дубинович Степан Лукьянович
Отец ребёнка: Дубинович Лукьян Михайлович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дубинович Сафрон Лукьянович
Отец ребёнка: Дубинович Лукьян Михайлович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Муравьёва Евдокия Лукьяновна
Отец ребёнка: Дубинович Лукьян Михайлович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Соколова Февронья Лукьяновна
Отец ребёнка: Дубинович Лукьян Михайлович
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1959
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis