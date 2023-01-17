Свешников Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
18.09.1902 ст.
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Свешникова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Свешникова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Свешников Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Свешникова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Дочь: Свешникова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Свешникова Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно