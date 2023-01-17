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Свешников Владимир Иванович

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Место рождения

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Свешников Иван Дмитриевич

Мать: Свешникова Евгения Николаевна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
18.09.1902 ст.

Жена: Свешникова Александра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Свешникова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Свешникова Александра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Свешников Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Свешникова Александра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Дочь: Свешникова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Свешникова Александра Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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