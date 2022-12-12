Свешникова (Попова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Попова) Александра Андреевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Попов Андрей

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
18.09.1902 ст.

Муж: Свешников Владимир Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Свешникова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Свешников Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.

Дочь: Свешникова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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