Свешникова (Попова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Попов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1902 ст.
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Свешникова Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Свешников Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1906 ст.
Дочь: Свешникова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Свешников Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно