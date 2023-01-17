Свешникова Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Евгения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Свешников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Свешникова Павла Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Свешникова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Свешников Василий Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Свешников Николай Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Свешников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоникольская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свешников Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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