Свешникова Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Свешников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Свешникова Павла Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Свешникова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Свешников Василий Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Свешников Николай Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Свешников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоникольская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Свешников Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно