Чегодаев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Чегодаев Архип
Рождение ребёнка
1871
Сын: Чегодаев Архип
Мать ребёнка: Чегодаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодаев Михаил
Мать ребёнка: Чегодаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодаев Самуил
Мать ребёнка: Чегодаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чегодаева ?
Смерть
Неизвестно