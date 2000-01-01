Чегодаев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чегодаев Архип

Мать: Чегодаева Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Чегодаев Архип

Мать ребёнка: Чегодаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегодаев Михаил

Мать ребёнка: Чегодаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чегодаев Самуил

Мать ребёнка: Чегодаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева ?

Смерть
Неизвестно
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