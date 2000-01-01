Чегодаева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Чегодаев Архип
Отец ребёнка: Чегодаев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодаев Михаил
Отец ребёнка: Чегодаев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чегодаев Самуил
Отец ребёнка: Чегодаев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Павел
Смерть
Неизвестно