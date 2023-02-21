Чегодаев Архип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Чегодаев Павел
Мать: Чегодаева ?
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Кузнецова Агриппина
Мать ребёнка: Чегодаева ?
Рождение ребёнка
1899
Сын: Чегодаев ?
Мать ребёнка: Чегодаева ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чегодаев ?
Мать ребёнка: Чегодаева ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чегодаев Михаил
Мать ребёнка: Чегодаева ?
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Чегодаева ?
Смерть
Неизвестно