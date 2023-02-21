Чегодаев Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Архип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Чегодаев Павел

Мать: Чегодаева ?

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Кузнецова Агриппина

Мать ребёнка: Чегодаева ?

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Чегодаев ?

Мать ребёнка: Чегодаева ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чегодаев ?

Мать ребёнка: Чегодаева ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чегодаев Михаил

Мать ребёнка: Чегодаева ?

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Чегодаева ?

Смерть
Неизвестно
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