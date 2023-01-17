Чегодаева ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Кузнецова Агриппина
Отец ребёнка: Чегодаев Архип
Рождение ребёнка
1899
Сын: Чегодаев ?
Отец ребёнка: Чегодаев Архип
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чегодаев ?
Отец ребёнка: Чегодаев Архип
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чегодаев Михаил
Отец ребёнка: Чегодаев Архип
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Чегодаев Архип
Смерть
Неизвестно