Чегодаева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Кузнецова Агриппина

Отец ребёнка: Чегодаев Архип

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Чегодаев ?

Отец ребёнка: Чегодаев Архип

Рождение ребёнка
1900

Сын: Чегодаев ?

Отец ребёнка: Чегодаев Архип

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чегодаев Михаил

Отец ребёнка: Чегодаев Архип

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Чегодаев Архип

Смерть
Неизвестно
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