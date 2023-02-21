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(Чегодаева) Надежда
(Чегодаева) Надежда
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
04.02.1911
Пол
Женский
Отец
Чегодаев Архип
1871 г.р.
Мать
Чегодаева ?
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Чегодаев Архип
Мать:
Чегодаева ?
Смерть
04.02.1911
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