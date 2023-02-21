(Чегодаева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чегодаева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

04.02.1911

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чегодаев Архип

Мать: Чегодаева ?

Смерть
04.02.1911
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