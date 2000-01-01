Чегодаев Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Архип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1824

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1824

Отец: Чегодаев Василий

Мать: Чегодаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Чегодаева Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чегодаев Павел

Мать ребёнка: Чегодаева Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Чегодаева Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Чегодаев Семён

Мать ребёнка: Чегодаева Арина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Арина Яковлевна

Смерть
1857
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