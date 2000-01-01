Чегодаев Архип
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1824
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1824
Отец: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Чегодаева Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чегодаев Павел
Мать ребёнка: Чегодаева Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Чегодаева Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Чегодаев Семён
Мать ребёнка: Чегодаева Арина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857