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Чегодаев Василий

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Чегодаев Илья

Мать: Чегодаева Матрёна Антоновна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Чегодаев Семён

Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
13.09.1824

Сын: Чегодаев Архип

Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Чегодаев Афанасий

Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.09.1828

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
02.03.1831

Сын: Чегодаев Иван

Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
13.03.1833

Сын: Чегодаев Василий

Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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