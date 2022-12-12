Чегодаев Василий
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Чегодаев Илья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чегодаев Семён
Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
13.09.1824
Сын: Чегодаев Архип
Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Чегодаев Афанасий
Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.09.1828
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1831
Сын: Чегодаев Иван
Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
13.03.1833
Сын: Чегодаев Василий
Мать ребёнка: Чегодаева Евдокия Петровна
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно