Чегодаева Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чегодаев Семён

Отец ребёнка: Чегодаев Василий

Рождение ребёнка
13.09.1824

Сын: Чегодаев Архип

Отец ребёнка: Чегодаев Василий

Рождение ребёнка
1826

Сын: Чегодаев Афанасий

Отец ребёнка: Чегодаев Василий

Рождение ребёнка
27.09.1828

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Чегодаев Василий

Рождение ребёнка
02.03.1831

Сын: Чегодаев Иван

Отец ребёнка: Чегодаев Василий

Рождение ребёнка
13.03.1833

Сын: Чегодаев Василий

Отец ребёнка: Чегодаев Василий

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Василий

Смерть
Неизвестно
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