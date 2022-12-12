Чегодаева Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чегодаев Семён
Отец ребёнка: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
13.09.1824
Сын: Чегодаев Архип
Отец ребёнка: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Чегодаев Афанасий
Отец ребёнка: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
27.09.1828
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
02.03.1831
Сын: Чегодаев Иван
Отец ребёнка: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
13.03.1833
Сын: Чегодаев Василий
Отец ребёнка: Чегодаев Василий
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Василий
Смерть
Неизвестно