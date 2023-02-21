Чегодаев Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чегодаев Пётр
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Чегодаев Игнатий
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чегодаев Архип
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чегодаев Иван
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно