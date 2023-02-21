Чегодаев Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Чегодаев Василий

Мать: Чегодаева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чегодаев Пётр

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чегодаев Игнатий

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чегодаев Архип

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чегодаев Иван

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Федосия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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