Чегодаев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Василий

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Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.03.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1833

Отец: Чегодаев Василий

Мать: Чегодаева Евдокия Петровна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Чегодаев Парфён

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Федосия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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