Чегодаев Василий
Место рождения
Дата рождения13.03.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1833
Отец: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чегодаев Парфён
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Чегодаева Федосия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно